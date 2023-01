Angespannte Lage in Lützerath Erstes Kräftemessen vor Protestdorf-Räumung

Kurz vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath hat es bereits am Dienstag erste Handgreiflichkeiten zwischen Klimaaktivisten und Polizeikräften gegeben. Am späten Vormittag begann die Polizei, Barrikaden wegzuräumen. Über Lautsprecher wurde an die Aktivisten appelliert, Einsatzkräfte nicht anzugreifen. Dennoch kam es zu Rangeleien, es wurde geschubst und gebrüllt. Ein Aktivist mit Blut im Gesicht sagte, er sei an der Nase verletzt worden, als er von seiner Sitzblockade weggetragen worden sei. Mit einer Hebebühne holte die Polizei zwei Personen von einem sogenannten Monopod, einer Art Hochsitz, herunter. Seit Dienstag hat die Polizei aufgrund einer Allgemeinverfügung des Kreises Heinsberg die Möglichkeit zur Räumung des Dorfes, das dem Braunkohletagebau weichen soll. Die Polizei betonte jedoch, dass es sich noch nicht um die Räumung handelte.