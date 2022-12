(gut) In der Nacht zum Sonntag ist an der Schnugsheide in Leichlingen ein Wohnhaus abgebrannt. Die Feuerwehr wurde nach ersten Informationen um etwa 2.45 Uhr gerufen. Vor Ort brannte ein Garagenanbau – und das Feuer schlug auf das Wohnhaus über. Es wurde Stadtalarm für alle Leichlinger Löschzüge gegeben.