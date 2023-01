Messerangriff an Berufskolleg 17-Jähriger soll Lehrerin in Ibbenbüren getötet haben

Ein 17-jähriger Schüler soll in der Stadt Ibbenbüren im Münsterland seine Lehrerin im Klassenzimmer umgebracht haben. Der Jugendliche habe nach der Tat selbst den Notruf gewählt und sich widerstandslos festnehmen lassen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Münster am Dienstagabend. Die Tat habe sich an einem Berufskolleg ereignet.