Nach Zurückverweisen durch BGH Missbrauchsfall Marvin – Landgericht Bochum ordnet erneut Sicherungsverwahrung für Täter an

Das Kind war im Sommer 2017 aus einer Wohngruppe für Minderjährige verschwunden. Bundesweit wurde nach ihm gefahndet, schließlich fand die Polizei Marvin im Dezember 2019 in einem Schrank in der Wohnung des Angeklagten in Recklinghausen. Im September 2021 wurde der Mann in Bochum zu neun Jahren Haft wegen des Missbrauchs eines Kinds oder Jugendlichen in hunderten Fällen verurteilt, außerdem wegen des Besitzes von Kinderpornografie.