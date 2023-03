Einsatz in Hemer Jugendliche stechen mit Messer auf Gleichaltrige ein

Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, der 16-Jährige schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Die beiden Tatverdächtigen wurden noch am selben Abend in der benachbarten Stadt Iserlohn festgenommen. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde nach Angaben der Polizei sichergestellt. Weitere Informationen unter anderem zum Tatmotiv und -hergang waren am Montagmorgen noch nicht bekannt.