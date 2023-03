Lehrermangel in NRW Sorge vor Qualitätsabsturz in Ausbildung und Unterricht

Ein-Fach-Lehrer: Die Landesrektorenkonferenz (LRK) der Universitäten in NRW regt an, die Ausbildung und Zulassung von Ein-Fach-Lehrern in Erwägung zu ziehen. In einigen Bundesländern werde das bereits erprobt. Die FDP schlägt vor, Master-Absolventen mit nur einem Lehrfach die Möglichkeit zu geben, sich berufsbegleitend für ein zweites zu qualifizieren. Die LRK empfiehlt darüber hinaus, das Studium im „Master of Education“ für Bachelorabsolventen aus anderen Studiengängen zu öffnen. Das befürwortet auch der VBE.