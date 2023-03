Streit um E-Scooter Anbieter ziehen vor NRW-Oberverwaltungsgericht

Das Verwaltungsgericht in Köln sah in den aufgestellten Regeln kein Problem. Das Gericht in der Vorinstanz bestätigte die Sicht der Stadt. „Die Gebühren tragen dem Umstand Rechnung, dass es durch die Verleihsysteme immer wieder zu Behinderungen auf Fuß- und Radwegen durch nicht ordnungsgemäß abgestellte E-Scooter kommt“, hieß es in der Mitteilung des Gerichts.