Wohnhaus in Bielefeld : Verkehrsschild fliegt nach Unfall durch Badezimmerfenster

Wohnhaus in Bielefeld

Bielefeld Fast 50 Meter weit wurde ein Verkehrsschild nach einem Unfall in Bielefeld geschleudert. Die Anwohner eines Wohnhauses hörten erst ein lautes Geräusch, dann ein davonrasendes Auto.

Kuriose Fahrerflucht in Bielefeld: Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der gegen ein Verkehrsschild gefahren ist - das durch den Aufprall laut Polizei fast 50 Meter weiter durchs Badezimmerfenster einer Anwohnerin flog.

Die Frau hatte gegen 2.30 Uhr ein lautes Geräusch und ein davon rasendes Auto gehört. „Sie ging in ihr Badezimmer und fand dort auf dem Boden ein Verkehrsschild. Das Fenster und ein Hängeschrank waren beschädigt“, teilte die Polizei am Mittwoch zu dem Vorfall am Montag mit.