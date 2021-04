Vorwurf des Todschlags : Staatsanwaltschaft klagt Essener Oberarzt nach Tod von drei Corona-Patienten an

Essen Der 45 Jahre alte Oberarzt des Essener Universitätsklinikums sitzt seit November in Untersuchungshaft. Drei Patienten aus Essen, Gelsenkirchen und aus den Niederlanden sollen von ihm getötet worden sein.

Der Arzt wurde im November festgenommen und befindet sich weiter in Untersuchungshaft. Über die Eröffnung des Verfahrens muss nun das Landgericht Essen entscheiden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in dem Fall dauern noch an, weil die Behörde mögliche weitere Fälle einer lebensverkürzenden Medikamentengabe ausschließen will.