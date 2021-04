Serie über gefälschte Hitler-Tagebücher : „Faking Hitler“ wird in Düsseldorf gedreht

Potsdam/Düsseldorf Die Serie über die gefälschten Hitler-Tagebücher mit Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu in den Hauptrollen wird wahrscheinlich schon dieses Jahr zu sehen sein. Gedreht wird seit vergangener Woche in Düsseldorf.

Die Serie kommt wahrscheinlich schon Ende des Jahres ins Programm. Die sechsteilige Serie mit dem Arbeitstitel „Faking Hitler“ stehe voraussichtlich ab Ende 2021 bei TVnow zum Streamen bereit, teilte die Produktionsfirma Ufa Fiction am Mittwoch in Potsdam mit. Gedreht wird demnach seit vergangener Woche in Düsseldorf. Auch in Hamburg soll noch gedreht werden.