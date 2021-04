Tod dreier Corona-Patienten : Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Totschlags gegen Essener Arzt

Essen Der 45-jährige Arzt, der bereits im vergangenen November festgenommen worden war, soll drei Coronainfizierte mit Arzneimitteln vorzeitig getötet haben. Damit ist ein weiterer Patient zu den Opfern hinzugekommen.

Fast ein halbes Jahr lang hat die Staatsanwaltschaft Essen gegen einen Oberarzt von der dortigen Uniklinik ermittelt, nun hat sie Anklage beim Landgericht erhoben. Sie lautet auf Totschlag in drei Fällen. Damit kommt ein weiterer Patient dazu, im November gab es Verdacht nur in drei Fällen. Alle drei Patienten waren schwer an Corona erkrankt, der 45-jährige Oberarzt soll ihnen „unmittelbar lebensbeendende Arzneimittel“ verabreicht haben, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Die drei gestorbenen Patienten kommen jeweils aus Essen, Gelsenkirchen und den Niederlanden.

Die Uniklinik Essen hat sich in einer Pressemitteilung bereits zu der neuesten Entwicklung geäußert. Im vergangenen November hatte man dort nach eigenen Angaben die Staatsanwaltschaft nach Bekanntwerden eines ersten Verdachts unverzüglich informiert und den Medizinier vom Dienst freigestellt. „Die Universitätsmedizin Essen arbeitet weiter vollumfänglich mit den zuständigen Ermittlungsbehörden zusammen und unterstützt diese bei ihrer Arbeit“, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung der Klinik. Wegen des laufenden Verfahrens könne die Klinik zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben machen.

Der beschuldigte Oberarzt, dessen Name unserer Redaktion bekannt ist, war im Ruhrgebiet erst seit Februar 2020 angestellt. Er wurde nach Informationen unserer Redaktion mindestens einmal innerhalb des Hauses versetzt. Vor 2020 hat er neun Jahre lang an der Universitätsklinik Heidelberg gearbeitet, bis 2010 als Assistenz- und später als Facharzt in der Anästhesiologie des Klinikums Lippe in Detmold. Beide Kliniken hatten im November interne Ermittlungen angekündigt.