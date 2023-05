Polizei-Hochschule Gelsenkirchen Rausgeworfene Dozentin bedankt sich für Unterstützung

Besonders freue sie sich über diverse Jobangebote von Universitäten und Fachhochschulen, twitterte Aslan in der Nacht zum Dienstag. Ihr Lehrauftrag war wegen eines Tweets nicht erneuert worden. Der Tweet von Aslan lautet: „Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine Freund*innen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land.“