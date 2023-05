Urteil in Bonn Haftstrafe nach tödlicher Messerstecherei in Siegburger Disco

Im vergangenen Juli waren die Angeklagten und die beiden Opfer, zwei Brüder im Alter von 24 und 28 Jahren, während einer „Mallorca-Party“ in der Disco in Streit geraten - wegen „Lächerlichkeiten“, wie es am Dienstag vom Gericht hieß: Eine Frau soll den jüngeren Bruder, der sie angetanzt haben soll, abgewiesen haben. Daraus entwickelte sich ein heftiger Streit, es gab gegenseitige Schläge ins Gesicht, schließlich kämpfte der Hauptangeklagte am Boden mit dem 24-jährigen Bruder und stach ihn dabei in den Oberbauch.