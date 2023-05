Schlechter Trend beschleunigt sich Armut in NRW steigt leicht – aber Familien trifft es besonders hart

Mehr als ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen ist inzwischen von Armut bedroht. Im Jahr 2022 stieg der Anteil der betroffenen unter 18-Jährigen auf 25,9 Prozent. Damit beschleunigt sich ein Trend: 2021 hatte der Wert noch bei 23,9 gelegen, auch in den Vorjahren waren die Zahlen in die Höhe gegangen.