Sprengungen in Viersen, Wesel, Meerbusch Automatensprenger in den Niederlanden festgenommen – Fälle auch in NRW

Ermittler haben in den Niederlanden am Dienstag fünf mutmaßliche Automatensprenger festgenommen. An dem Einsatz waren Kräfte der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, des Bundeskriminalamtes und der niederländischen Polizei beteiligt. Wie die Staatsanwaltschaft Düsseldorf mitteilt, waren in den frühen Morgenstunden neun Wohnobjekte in Amsterdam, Helmond und Utrecht durchsucht worden.