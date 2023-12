Taten in Köln Mann bedroht und Frau vergewaltigt – 17-Jähriger geschnappt

Am Montagvormittag soll ein Mann in Köln in einem Gebäude der Hochschule Köln in der Südstadt eine 29-jährige Frau vergewaltigt haben. Die Polizei sicherte Spuren am mutmaßlichen Tatort, einem Toilettenraum der Liegenschaft am Ubierring. Nun konnte die Polizei einen 17-Jährigen festnehmen. Er wird dem Haftrichter vorgeführt.