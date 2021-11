Bekannter lebensgefährlich verletzt : Verdächtiger nach Bluttat in Ahlen stellt sich

Ahlen Ein 23-Jähriger wird verdächtigt, einen Bekannten mit Stichen lebensgefährlich verletzt zu haben. Er ließ sich widerstandslos festnehmen, äußerte sich aber noch nicht zu den Vorwürfen.

Nach einer Bluttat im münsterländischen Ahlen hat sich ein 23-jähriger Verdächtiger bei der Polizei gestellt. Der Ahlener wird verdächtigt, in der Nacht zum Sonntag auf einem alten Zechengelände in Ahlen seinen 18-jährigen Bekannten mit Stichen lebensgefährlich verletzt zu haben. Der 18-Jährige ist inzwischen außer Lebensgefahr und wird in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Zu der Auseinandersetzung war es am Rande einer Feier mit fast 200 Gästen gekommen.