Prozess in Solingen : Anklage fordert lebenslange Haft für Mutter von fünf getöteten Kindern

Solingen/Wuppertal Im Prozess gegen die Mutter von fünf getöteten Kindern aus Solingen hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe gefordert.

In ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Wuppertal beantragten die Anklagevertreter am Dienstag eine Verurteilung wegen Mordes wegen Heimtücke und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die Angeklagte Christiane K. soll ihre fünf jüngsten Kinder am 3. September 2020 in ihrer Wohnung erstickt beziehungsweise erwürgt haben.