Kölner Wirte zu Feiern am 11.11. : „Das ist uns bei der derzeitigen Lage einfach zu gefährlich“

Köln Wegen Corona verzichten erste Gaststätten in Köln auf eine Karnevalsfeier. Das Ansteckungsrisiko sei zu hoch. Der Interessenverband IG Gastro meint, dass jeder Wirt selbst entscheiden soll, ob er öffnet oder nicht.

Der Auftakt der Session wird in den rheinischen Karnevalshochburgen am 11. November vor allem auf der Straße und in Kneipen gefeiert. In Köln verzichtet auch das Kultlokal „Wirtz“ auf den Start der „fünften Jahreszeit“ – ebenfalls aus Sicherheitsgründen. „Ich habe die ganze Zeit kein gutes Gefühl gehabt“, sagte Wirt Alex Haag dem „Express“. Er hat Sorge, dass einer seiner Mitarbeiter sich am 11.11. mit Corona infizieren könnte. „Ich bin bis Dezember 2021 ausgebucht, und wenn der Teufel es will, dass einer von meinem Team infiziert ist, vielleicht ich selbst, dann bin ich 14 Tage komplett raus. Soviel Geld kann ich nicht verdienen an dem Tag“, so der Wirt.