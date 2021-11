Bezahlbarer Wohnraum : Viele Menschen in NRW haben laut Umfrage Angst vor Wohnungsnot

Düsseldorf Viele Menschen in Nordrhein-Westfalen haben einer Umfrage zufolge Sorge, dass sie sich eine Wohnung oder ein Haus in ihrer Heimatgemeinde künftig nicht mehr leisten können.

„Walk of Shame“ in Düsseldorf : SPD startet Aktion gegen Wohnungsnot in NRW

Die SPD-Fraktion nannte die Zahlen „alarmierend“. „Der Zustand des Wohnungsmarkts in NRW ist katastrophal. Bei den Menschen in NRW herrscht Wohnungsangst“, sagte SPD-Fraktionsvize Christian Dahm am Dienstag in Düsseldorf. Die SPD fordert den Bau von 100.000 neuen Wohnungen, davon 25.000 mietpreisgebunden. Die Fraktion fordert auch den Aufbau einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft, um Kommunen und öffentliche Bauträger dabei zu unterstützen, preisgebundenen Wohnraum zu schaffen.

„Die SPD versucht mit aller Macht, politische Geländegewinne beim Thema Wohnen zu erzielen“, erklärte Landesbauministerin Ina Scharrenbach (CDU). Die Landesregierung habe es durch viele Maßnahmen geschafft, dass wesentlich mehr gebaut werde. 200.000 Wohnungen seien in NRW in Bau oder genehmigt. In Städten, in denen in der Vergangenheit zu wenig Bauland zur Verfügung gestellt wurde, habe die Regierung in die Preise an den Märkten eingegriffen. „Hier wird sich zeigen, ob die kommunale Politik ihrem Auftrag gerecht wird, für mehr Bauland zu sorgen“, so Scharrenbach. „Praktische Politik löst die Herausforderungen, die Rot-Grün hinterlassen hat.“