Vorfall in Aachen : Schülerinnen ertappen Voyeur mit Handy in Schultoilette

Schülerinnen ertappen Voyeur mit Handy in Schultoilette

Vorfall in Aachen

Aachen Mehrere Schülerinnen einer Aachener Berufsschule haben einen 21 Jahre alten Mann dabei erwischt, wie er sie auf ihrer Schultoilette beobachtete und mit dem Handy fotografierte. Die jungen Frauen reagierten rigoros.

Als Schülerinnen ihn zur Rede stellten, wollte der Voyeur flüchten. Doch die jungen Frauen konnten ihn bis zum Eintreffen der Beamten festhalten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann aus Würselen hatte sich den Angaben zufolge am Montagmorgen in einer Toilettenkabine eingeschlossen, um die Frauen von dort abzulichten, sich aber laut der Zeuginnen durch „nicht damentypisches Schuhwerk“ verraten.