Prozess gegen McLaren-Fahrer in Essen : „Ihn berührt das alles nicht“

Landgericht Essen Foto: dpa/Bernd Thissen

Essen Ein Sportwagenfahrer kommt im März 2019 auf der A52 von der Fahrbahn ab und schleudert gegen einen Baum. Seine 18 Jahre alte Beifahrerin stirbt. Jetzt hat der Berufungsprozess in Essen begonnen. Die Mutter der jungen Frau nimmt als Nebenklägerin teil.

Nach dem Unfalltod der 18 Jahre alten Gina P. aus Mülheim muss sich ein 25-Jähriger seit Dienstag erneut wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Lars D. war im März 2019 mit seinem 570-PS-starken McLaren in Essen von der A52 abgekommen und gegen einen Baum geschleudert. Den Wagen hatte D. erst wenige Tage vor dem Unfall geleast. Gina P., die auf dem Beifahrersitz saß, war sofort tot.Kostenpflichtiger Inhalt Lars D. war im vergangenen Sommer in einem ersten Prozess zu 14 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Er war bei dem Unfall nur leicht verletzt worden. Weil sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts eingelegt haben, muss sich nun das Essener Landgericht mit dem tödlichen Unfall befassen.

Claudia Bork, die Mutter der tödlich verunglückten Frau, nimmt auch diesmal als Nebenklägerin am Prozess teil. Sie hat seit Wochen nicht richtig geschlafen, weil der Tag des Prozesses immer näher rückte, wie sie sagt. „Das ist nicht einfach, ich schaue ihn an und muss immer daran denken, dass er der letzte Mensch ist, den mein Kind gesehen hat, bevor es gestorben ist.“ Die 53-Jährige hätte gern mal mit dem Angeklagten gesprochen. Er hatte ihr einen Monat nach dem Unfall einen Brief geschrieben und sogar ein Treffen angeboten. „Aber auf meine Versuche, Kontakt zu ihm aufzunehmen, hat er dann nicht mehr reagiert – ich habe bis heute nicht mit ihm gesprochen“, sagt Claudia Bork.

Für sie ist besonders schwer, dass sowohl der Unfallfahrer als auch dessen Bruder ihr im Saal noch nicht einmal zunicken. „Als wäre meine Tochter ein Kollateralschaden“, sagt sie. „Mit der Bewährungsstrafe ist er mit einem blauen Auge davongekommen. 14 Monate für ein Menschenleben“, sagt sie. „Ich finde es einfach abgebrüht, uns nun noch einmal vors Gericht zu zerren, mir fehlen da einfach die Worte.“ Sie würde sich eine Gefängnisstrafe für Lars D. wünschen, „einfach weil ich das Gefühl habe, dass ihn das alles nicht berührt.“

Zum Prozessauftakt am Dienstag hat Lars D. zu den Vorwürfen geschwiegen. Im ersten Urteil war das Gericht davon ausgegangen, dass er mit knapp 300 km/h auf der Autobahn unterwegs gewesen ist. Möglicherweise könnte der Wagen aber auch deutlich langsamer gewesen sein. Nach einer Neubewertung durch einen Unfall-Sachverständigen ist der McLaren über die Fahrbahn gedriftet und mit einer Geschwindigkeit von bis 190 km/h in die rechte Leitplanke gekracht. Das ergebe die Auswertung eines Steuergeräts, so der Gutachter.

Anschließend sei der Wagen unter der Leitplanke hindurchgedrückt und an einem Baum in zwei Teile gerissen worden. „Dass dafür zwingend eine Ausgangsgeschwindigkeit von 250 km/h oder mehr notwendig gewesen sein muss, stimmt nicht“, sagte der Sachverständige im Prozess. Das hätten Versuche mit vergleichbaren Sportwagen ergeben. Im Prozess wurde eine Unfallsimulation gezeigt. „Das war kaum zu ertragen, zu wissen, da hat mein Kind drin gesessen“, sagt Claudia Bork. Das Urteil soll voraussichtlich am Mittwoch gesprochen werden.

(mit dpa-Material)