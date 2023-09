Handy an Toilettensitz geklebt Flugbegleiter will 14-Jährige auf Bordtoilette heimlich filmen

Das Mädchen sei von einem männlichen Besatzungsmitglied gebeten worden, die Toilette der ersten Klasse zu benutzen, berichtete die Familie der 14-Jährigen in einer schriftlichen Erklärung. Das Besatzungsmitglied habe die Toilettenkabine kurz vor dem Mädchen betreten und ihr gesagt, dass der Sitz kaputt sei, sie sich aber keine Sorgen machen solle. Nachdem die junge Passagierin wieder herauskam, sei der Mann erneut in die Kabine gegangen, so die Familie.