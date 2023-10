Falsche Nachrichten von Kindern Betrüger erneut doppelt im Kreis Heinsberg erfoglreich

Schon fast gebetsmühlenartig hat die Polizei in den vergangenen Monaten immer wieder vor sogenannten Schockanrufen und betrügerischen Nachrichten der angeblichen Söhne und Töchter gewarnt. Und trotzdem haben Betrüger in dieser Woche in Hückelhoven und Wegberg erneut zugeschlagen und Beute gemacht. Wie die Polizei mitteilt, erhielten zwischen Dienstag und Mittwoch mehrere Menschen im Kreis Heinsberg Nachrichten, die angeblich von ihren Kindern stammten.