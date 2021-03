Sextortion – Kriminelle drohen per E-Mail : LKA warnt vor sexueller Erpressung im Internet

Die Polizei warnt vor Betrügern im Internet. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Düsseldorf Immer häufiger werden Menschen mit vermeintlich kompromittierenden Bildern und Videos erpresst. Die Täter geben vor, entsprechende Aufnahmen zu besitzen. In vielen Fällen ist das gelogen. Das Landeskriminalamt NRW warnt nun eindringlich vor der Masche.

„Ich habe Kontakte, Bilder, Videos und alles von dir gespeichert. Damit zerstöre ich nun dein Leben, indem ich alles an deine Kontakte sende.“ Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt (LKA) warnt derzeit vor solchen und ähnlichen Texten, die Kriminelle verfassen und per E-Mail an ihre Opfer schicken.

„Sie schreiben die Opfer mit Namen an und geben vor, die Festplatte mit einem Virus infiziert und kopiert zu haben“, heißt es beim LKA. Tatsächlich aber würden die Daten aus Hacker-Angriffen gegen große Provider oder Online-Anbieter stammen und dann im Darknet verkauft werden.

Die Polizei nennt sexuelle Erpressung im Internet Sextortion. Demnach behaupten die Täter in Mails oder in Chats, kompromittierende Videos oder Fotos zu veröffentlichen, die ihre Opfer bei sexuellen Handlungen an sich selbst, in Unterwäsche oder anderen intimen, nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Situationen zeigen.

Die Polizei unterscheidet aktuell zwei Arten von Sextortion: nach Kontaktaufnahme über soziale Medien wie Facebook oder Instagram und durch Datenleaks. Im ersten Fall kontaktieren die Täter laut LKA ihre Opfer und geben an, sexuelles Interesse an ihnen zu haben. Geht das Opfer auf den vermeintlichen Flirt ein, wird es im Verlauf des Gesprächs aufgefordert, entsprechende Handlungen durchzuführen – und das per Videochat. „Oftmals nehmen de Täter diese Handlungen auf und drohen noch während des Chats damit, das Video zu veröffentlich“, so das LKA.

Bei der Masche mit den Datenleaks besitzen die Täter nach Angaben der Ermittler oftmals gar kein Bildmaterial ihrer Opfer, sondern behaupten das nur. „In einigen Fällen bauen die Betrüger einen scheinbaren Link in den E-Mails ein, um die Opfer von der Existenz solcher Videos zu überzeugen“, so das LKA. Diese Links würden aber ins Leere laufen.

Die Polizei rät Opfern, auf keinen Fall Geld zu bezahlen, das in Form von Kryptowährung (in der Regel Bitcoins) verlangt wird. Man sollte auch nie auf einen Link in solchen Mails klicken; dahinter könnte sich laut LKA Schadsoftware verbirgen. Und auf jeden Fall sollten Opfer Anzeige bei der Polizei erstatten – und keine falsche Scham zeigen.

(csh)