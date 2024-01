Gedenkveranstaltung in Nettetal Realschüler erinnern an den Holocaust

Am Samstag wurde international der Opfer des Holocaust gedacht. Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee die Insassen im KZ Auschwitz-Birkenau. Nach bedeutsamen Gedenktagen 1994 an die Landung der Alliierten in der Normandie vor 50 Jahren am 6. Juni 1944 und 1995 an die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 startete Ignaz Bubis, der damalige Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, eine Initiative, für den Holocaust jährlich einen Gedenktag einzuführen. Das fand schnell überparteiliche Zustimmung. Auf Bitten des Bundestages erklärte Bundespräsident Roman Herzog 1996 den 27. Januar zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. „Die Erinnerung darf nicht enden“, sagte Herzog im Bundestag, „sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen.“