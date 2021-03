Nahverkehr in NRW : So viele Zugausfälle im VRR wie nie

Düsseldorf/Gelsenkirchen Rund 30.000 Züge fielen 2020 ungeplant beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr aus. Aktuell fahren rund 70 Prozent weniger Reisende, erst 2023 wird eine Rückkehr auf das frühere Niveau erwartet. Also soll der Staat mehr Geld geben.Ein neues Jobticket ist geplant.

Im vergangenen Jahr sind beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) so viele Züge unerwartet ausgefallen wie noch nie. Rund 30.000 Züge fuhren entgegen den Plan nicht, wie VRR-Vorstandssprecher Ronald Lünser bei der Vorlage der Bilanz am Dienstag in einer Videokonferen sagte. Das seien rund drei Prozent der Züge gewesen. Vor drei Jahren lag der Wert noch unter zwei Prozent. Einer der Hauptgründe war, dass wegen Corona viele Mitarbeiter der Bahnunternehmen ausfielen. Dazu wurden fast zwölf Prozent der Züge planmäßig gestrichen, vorrrangig, weil die Fahrpläne wegen der Pandemie beim ersten Lockdown eingedampft worden waren.

Bilanz 800.000 Menschen nutzen laut VRR die App des Verbundes, die pro Monat 30 Millionen Auskünfte gibt. Strategie Die App hat nun einen integrierten Radroutenplaner. Der VRR und andere Verbünde wollen auch einen E-Tarif anbieten, um in ganz NRW mit einem digitalen Ticket zu fahren, das nur per Entfernung abgerechnet wird. Das Land stützt das Projekt.

VRR-Vorstand Jose Luis Castrillo erwartet frühestens 2023 wieder so hohe Einnahmen wie 2019 vor der Corona-Krise. Möglicherweise werde es sogar bis 2024 oder länger brauchen, bis die Kunden wieder so viel Geld einzahlten wie früher, sagte er. Einerseits sei es schwieriger als erhofft, neue Fahrgäste zu gewinnen. Andererseits drohten weniger Einnahmen von Stammkunden und anderen Bürgern.

Um zumindest die Stammkunden zu halten, will der VRR neue Abomodelle testen, die für Menschen attraktiv sind, die nur noch an zwei oder drei Tagen die Woche ins Büro fahren. Die Kunden sollen dann nur noch einen Grundbetrag von beispielsweise 20 Euro im Monat zahlen. Dann können sie im Monat bis zu zwölf 24-Stunden-Tickets mit einem Rabatt von bis zu 70 Prozent kaufen. Als Ergebnis seien in einem Monat mit keinen Fahrten nur 20 Euro fällig, aber in Monaten mit zwei oder drei Fahrten pro Woche immer noch ein relativ niedriger Betrag. „Das soll die Menschen ansprechen, die regelmäßig fahren, aber unter anderem wegen Homeoffice nicht jeden Tag“, so Castrillo.