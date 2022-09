Unfall auf A1 Richtung Bremen : Auto überschlägt sich und gerät in Brand

Hamm/Bergkamen Bein einem Unfall auf der A1 bei Hamm wurden zwei Personen verletzt, eine von ihnen schwer. Außerdem kam ein Hund ums Leben.

Am Samstag (17. September) kam es am frühen Abend auf der A1 in Richtung Bremen bei Hamm/Bergkamen zu einem Unfall. Ein Autofahrer geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, der Pkw prallte gegen eine Schutzplanke, überschlug sich mehrfach und geriet in Brand.