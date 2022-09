Mehr als 400 Zollbmitarbeiter im Einsatz : Kontrollen der Fleischindustrie in NRW fördern Missstände zutage

Kontrollen der Fleischindustrie in NRW fördern Missstände zutage

Kontrollen in der NRW-Fleischindustrie förderten Missstände zutage (Archivbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Düsseldorf Zahlreiche Verstöße in der Fleischindustrie in NRW wurden bei Kontrollen zutage gefördert. Dies teilten das Arbeits- und das Wirtschaftsministerium mit.

Mehr als 400 Einsatzkräfte kontrollierten demnach vom 29. August bis zum 2. September Betriebe in der Fleischbranche. Sie überprüften demnach landesweit 81 Arbeitgeber in 63 Fleischbetrieben sowie 1681 Beschäftigte.

Insbesondere wurde die Einhaltung des Arbeitsschutzes kontrolliert. In zwei Drittel der Betriebe gab es demnach Defizite bei den Arbeitsmitteln: Es wurden zum Beispiel beschädigte oder nicht vollständig zusammengebaute Maschinen verwendet, es fehlten Sicherheitsabdeckungen an Maschinen oder es waren Stapler beschädigt. Ein grundsätzliches Problem hätten abgenutzte Messer dargestellt. Häufige und schwerwiegendere Mängel seien überwiegend in kleineren Betrieben mit weniger als 100 Beschäftigten festgestellt worden.