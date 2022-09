Bericht von Opferberatungsstellen : Zunahme von rassistisch motivierten Angriffen in NRW

Düsseldorf/Dortmund Opfer rechter, rassistischer Gewalt werden aus Sicht von NRW-Beratungsstellen viel zu oft alleine gelassen. Um diese weiter unterstützen zu können, fordern sie eine dauerhafte finanzielle Absicherung ihrer Arbeit.

Grünen-Fraktionschefin Verena Schäffer mahnte: „Unterstützung und Solidarität für Betroffene rechter, rassistischer, antisemitischer und anderer menschenverachtender Gewalt liegt in der Verantwortung der gesamten Gesellschaft.“ Ursächlich für diese Gewalt seien menschenverachtende Einstellungen in der Gesellschaft. Es brauche eine höhere Sensibilisierung. „Für die Arbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus ist die Beratungsstruktur von Opferberatung, mobiler Beratung und Aussteigerberatung unverzichtbar“, sagte die Vorsitzende der Landtagsfraktion der Deutschen Presse-Agentur. „Diese Stellen werden wir finanziell deutlich stärken und dauerhaft absichern.“

OBR und BackUp erheben seit 2017 gemeinsam Daten über rechte Gewalttaten in NRW. Demnach war für 2021 ein Anstieg rechter Angriffe um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Auch die Zahl der von den Taten direkt Betroffenen habe zugenommen. „Die Angriffszahlen bleiben kontinuierlich erschreckend hoch“, hatten die Beratungsstellen schon vor einigen Wochen gewarnt. Auch Minderjährige seien attackiert worden. Zu Übergriffen komme es besonders häufig in Ballungszentren von NRW, etwa Köln, Düsseldorf, Dortmund oder Essen - und oft im öffentlichen Raum. Die Zahlen seien nur die Spitze des Eisbergs. Opfer rechter Gewalttaten zeigten diese Vorfälle häufig nicht an - auch, weil ihnen das Vertrauen in Ermittlungsbehörden fehle.