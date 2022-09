Zusammenstoß von Motorrad und Pkw : 27-Jähriger stirbt bei Unfall in Kevelaer

Am Freitagnachmittag ist es zu einem schweren Verkehrsunfall in Kevelaer gekommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kevelaer Bei einem Zusammenstoß von einem Auto mit einem Motorrad ist der 27-jährige Motorradfahrer gestorben. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag.

Am Freitag ist es gegen 16.30 Uhr in Kevelaer zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 77-jähriger Autofahrer aus Belgien mit seinem Volvo auf der Straße Walbecker Dyck in Richtung Kevelaer. Etwa 300 Meter vor der Kreuzung Walbecker Dyck / Velder Dyck beabsichtigte er, nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 27-Jährige aus Kevelaer erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der 77-jährige Pkw-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Angehörigen des Verstorbenen werden durch den Opferschutz der Klever Polizei betreut. Zur Unfallaufnahme wurden ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei hinzugezogen. Die Unfallstelle war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.