2,2 Prozent Drillinge : 6270 Mehrlingskinder 2021 in NRW geboren

6270 Mehrlingskinder wurden im vergangenen Jahr geboren. (Symbolbild) Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Düsseldorf Der Anteil der Mehrlingskinder an allen Neugeborenen lag damit bei 3,6 Prozent. Dieser Anteil hatte zwischen 2000 und 2009 noch bei 3,4 Prozent gelegen, im Zeitraum zwischen 2010 und 2019 lag er bei 3,8 Prozent. Die 2021 in NRW geborenen Mehrlingskinder sind demnach in den allermeisten Fällen Zwillinge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr 6270 Kinder zur Welt gekommen, die zusammen mit weiteren Geschwistern geboren wurden. Der Anteil der Mehrlingskinder an allen Neugeborenen lag damit bei 3,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte.

Dieser Anteil hatte zwischen 2000 und 2009 noch bei 3,4 Prozent gelegen, im Zeitraum zwischen 2010 und 2019 lag er bei 3,8 Prozent. Die 2021 in NRW geborenen Mehrlingskinder sind demnach in den allermeisten Fällen Zwillinge (6124 Zwillingskinder, 97,7 Prozent). Es kamen aber auch 138 Drillingskinder (2,2 Prozent) sowie acht sonstige Mehrlingskinder (0,1 Prozent) zur Welt.

(kag/dpa)