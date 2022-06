Besucheransturm erwartet : Warum Freibäder in NRW nun auf Security setzen

An heißen Tagen ist der Andrang im Freibad Solimare in Moers groß. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Bochum Volle Liegewiesen, lange Warteschlangen, Gäste, die über Zäune klettern: Zum Start in die Ferien ist die Lage in vielen Freibädern angespannt. Externe Kräfte sollen einen sicheren Betrieb garantieren. Die DLRG befürchtet zudem Schwimmdefizite.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Isringhaus

Ferienzeit ist auch Freibadzeit – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Zuletzt wurden aber an heißen Tagen viele Strand- und Freibäder in NRW zeitweise überrannt, etwa in Düsseldorf, Köln und Bochum. Nicht überall lief das glimpflich ab. Im Bochumer Hallenfreibad Hofstede etwa randalierten vor kurzem rund 20 Jugendliche, sprangen wild ins Becken und bedrängten einen Rettungsschwimmer. In Berliner Freibädern ist es sogar zweimal innerhalb einer Woche zu Massenschlägereien gekommen. In Bochum ist man besorgt über die Entwicklung. „Nach Angaben der Badleitung haben Aggressivität und Respektlosigkeit gegenüber den Mitarbeitern zugenommen“, sagt Kai Krischnak, Sprecher der Wasserwelten Bochum. Demnach gebe es seitens einiger Badegäste kaum noch Hemmschwellen. Die Folge: An stark frequentierten Tagen werden künftig in allen Bochumer Freibädern Sicherheitskräfte eingesetzt. Und nicht nur dort.

Auf Security-Kräfte wollen mittlerweile viele Badbetreiber zumindest an Tagen mit wegen guter Wetteraussichten erwartbar hohem Besucheraufkommen nicht mehr verzichten. Auch im Waldbad Hilden wird an heißen Tagen zusätzliches Sicherheitspersonal eingesetzt, sagt Sabine Müller, Sprecherin der Stadtwerke Hilden, die das Bad betreiben. Während des laufenden Betriebs bewertet der Schichtführer oder die Schichtführerin des Bads laufend die Situation und stimmt sich mit der Leitung der Hildener Bäder ab, wann möglicherweise Konsequenzen gezogen werden müssen. „Die Sicherheit am Becken muss gegeben sein“, erklärt Müller, es habe sich aber um einen Ausnahmetag gehandelt.

Externe Sicherheitskräfte patrouillieren bei gutem Wetter auch im Moerser Freibad Solimare, sagt Herbert Hornung, Sprecher des Moerser Energieversorgers Enni. Dadurch, dass das Bad aber hauptsächlich auf Familien ausgerichtet sei, gebe es keine Probleme. „Allerdings kann es durchaus zu Schließungen kommen, wenn das Bad überfüllt ist“, sagt Hornung. Vor kurzem hatte das Bad geschlossen werden müssen, weil sowohl Gäste mit einem Pauschal- als auch mit einem Tagesticket erschienen waren. Die Tickets lassen sich nur über eine Online-Plattform vorab buchen. Der Badleiter zog die Reißleine, etliche Badegäste kletterten über Zäune und drohten Mitarbeitern. Eine doppelte Ticketbuchung sei mittlerweile abgeschafft, sagt Hornung. Aber auch in anderen Bädern musste der Einlass zeitweise eingestellt werden, etwa im Freizeitbad Calevornia in Leverkusen. In Bochum dagegen wurden sogar Öffnungszeiten verlängert, um das Besucheraufkommen zu entzerren.

Allerdings sind die personellen Ressourcen der meisten Bäder sehr begrenzt, um jederzeit flexibel reagieren zu können. In Hilden sei die Personallage angespannt. „Es fehlt einfach ein Jahrgang mit Rettungsschwimmern“, sagt Müller, „wegen der Pandemie war Training nicht möglich.“ Dennoch sei die Zahl der Mitarbeiter ausreichend, zusätzlich zum festen Personalstamm würden Saisonkräfte verpflichtet. Ähnlich sieht es in Moers aus, allerdings gebe es dort laut Hornung Pläne, während der Freibadsaison ein Hallenbad zu schließen, um das Personal umzuschichten. „Überlegt wird etwa, die Revision in einem Hallenbad vorzuziehen“, erklärt Hornung. Noch sei aber nichts entschieden. Generell dürfe die dünne Personaldecke aber niemals dazu führen, dass die Sicherheit vernachlässigt werde, sagt Müller. Auf die möglicherweise in diesem Jahr besonders besuchsintensiven Sommerferien blickt sie relativ entspannt. „Wir sind vorbereitet, haben Pläne für kaltes, nasses, durchschnittliches und heißes Sommerwetter und können uns dementsprechend kurzfristig aufstellen.“