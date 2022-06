Warm und kein Regen : Heiteres Wetter in NRW erwartet mit bis zu 27 Grad

Das Wetter in NRW bleibt am Dienstag warm bei Temperaturen bis zu 27 Grad. (Symbolbild) Foto: dpa/Hannes P Albert

Essen Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, sollen die Temperaturen in NRW 24 bis 27 Grad erreichen. Regen wird nicht erwartet. Vor allem über dem Bergland kann es aber dichtere Wolken geben.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des bevölkerungsreichsten Bundeslands erwartet am Dienstag überwiegend heiteres Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sollen die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen 24 bis 27 Grad erreichen. Regen wird nicht erwartet. Vor allem über dem Bergland kann es aber dichtere Wolken geben.

In der Nacht zum Mittwoch kühlt es den Meteorologen zufolge dann auf 15 bis 11 Grad ab. In der zweiten Nachthälfte könne es im Südosten etwas regnen. Am Mittwoch soll es westlich des Rheins heiter und trocken werden. Östlich soll es laut DWD dichtere Bewölkung und im Sauerland sowie in Ostwestfalen Schauer geben.