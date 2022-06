Mähdrescher fahren raus : In NRW hat die Getreideernte begonnen

Köln Die Wintergerste ist als erste Getreideart dran. Dann kommt der Weizen an die Reihe. Getreideanbau ist wichtig in NRW: Er nimmt etwa die Hälfte der Ackerfläche ein.

In Nordrhein-Westfalen sind die ersten Mähdrescher unterwegs. Die Getreideernte hat begonnen. Der Erntestart sei etwa eine Woche früher als im langjährigen Mittel, erklärte die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. In diesem Jahr habe die Ernte nicht nur im milden Rheinland, sondern auch in Westfalen schon begonnen. Mehr als jeder zweite der rund 33.000 landwirtschaftlichen Betriebe in NRW baut Getreide an, und etwa auf der Hälfte der gesamten Ackerfläche wächst Getreide. Die meiste Fläche hat der Winterweizen.