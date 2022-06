Vorletzter Akt der Regierungsbildung : NRW-Landtag wählt Ministerpräsidenten - Schwarz-Grün für Hendrik Wüst

Düsseldorf Vorletzter Akt auf dem Weg zur ersten schwarz-grünen Landesregierung Nordrhein-Westfalens: Der Landtag stimmt in geheimer Wahl über den Ministerpräsidenten ab. Wird Wüst wie erwartet wiedergewählt, fehlt nur noch die Vereidigung des neuen Kabinetts.

Gut sechs Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen stimmt der Landtag am Dienstag (14 Uhr) in geheimer Wahl über den Ministerpräsidenten für die neue Legislaturperiode ab. Der amtierende Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) stellt sich zur Wiederwahl. Der 46-jährige Jurist, der acht Monate lang Kopf einer schwarz-gelben Koalition war, möchte nun Regierungschef des ersten schwarz-grünen Bündnisses in NRW werden. Beide Seiten haben am Montag bereits ihren 146 Seiten starken Koalitionsvertrag unterzeichnet.