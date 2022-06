Statistik des Innenministeriums : Rund 185.000 offene Haftbefehle in Deutschland

Berlin Die Fahndungsdatenbanken der Polizei sind prall gefüllt. Es wird nach Zehntausenden mutmaßlichen Tätern per Haftbefehl gesucht, oft zwar wegen kleiner Delikte. Die Zahlen sind aber insgesamt gestiegen - auch im Bereich politische Kriminalität.

Das Innenministerium begründet den Anstieg mit einer gestiegenen Zahl internationaler Haftbefehle. „Es handelt sich um Ausschreibungen von nichtdeutschen Staatsangehörigen, die sich zum weit überwiegenden Teil an Kampfhandlungen in Jihad-Gebieten beteiligt haben (sollen).“ Sie hielten sich nicht in Deutschland auf, oder es gebe keine Hinweise für einen Aufenthalt in Deutschland, schreibt das Ministerium.