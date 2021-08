Land wird 75 : So wird der Landtag zum NRW-Jubiläum beleuchtet

So wird der Landtag zum NRW-Jubiläum beleuchtet

Lichtprobe der Illumination „rundumNRW“ der Medienkünstler Detlef Hartung und Georg Trenz: Anlässlich des 75-jährigen Geburtstags von NRW wird die Illumination vom 23. bis 29. August 2021 täglich zwischen 21 und 24 Uhr an sechs Positionen rund um den Landtag zu sehen sein. Foto: Detlef Hartung

Düsseldorf NRW wird in diesem Jahr 75 Jahre alt – und das wird in der Landeshauptstadt Düsseldorf gefeiert. Auch der Landtag soll besonders illuminiert werden.

Der nordrhein-westfälische Landtag in Düsseldorf wird in der Festwoche vom 23. bis 29. August jeden Abend zwischen 21 und 24 Uhr illuminiert. Für die Lichtinszenierung wurden die Medienkünstler Detlef Hartung und Georg Trenz gewonnen. Die beiden haben bereits etwa den Kölner Dom und das Schloss Bellevue kreativ gestaltet.

Mini-Bürgerfest und Jubiläums-Truck in Düsseldorf

75 Jahre NRW : Mini-Bürgerfest und Jubiläums-Truck in Düsseldorf

Die Lichtinszenierungen am Landtag sind in mehreren 15 Minuten langen Schleifen geplant. Rund um das Gebäude werden sechs Positionen illuminiert.

Der Besucherdienst des Landtags bietet in der Festwoche von Montag bis Freitag zwischen 17 und 19 Uhr (Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bis 18 Uhr) abendliche Rundgänge durch den Landtag an. Teilnehmen können bis zu zehn Personen. Eine vorherige Anmeldung beim Besucherdienst (besucherdienst@landtag.nrw.de) ist erforderlich. Interessierte müssen im Landtagsgebäude eine FFP2- oder eine OP-Maske tragen, geimpft oder genesen sind oder einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen können. Die Erfüllung der 3G-Regel ist bei Einlass in das Gebäude nachzuweisen.