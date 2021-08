„Erschreckend“ : Land Bayern führt geheime Datenbank über Fußball-Fans

München Fußball-Fans in Bayern stehen zu Hunderten in einer geheimen Datenbank der Polizei. Das ergab eine Anfrage der Grünen. Fanvereinigungen und Anwälte sind entsetzt.

Mit Stichtag 15. Juni 2021 sind in der bisher unbekannten Datenbank 1644 Personen gespeichert, am häufigsten Fans des 1. FC Nürnberg (556 Personen), von 1860 München (407) und des FC Bayern München (248). In der DGS sind es nur etwa 500 Personen mit Wohnsitz in Bayern, ihrer Aufnahme liegt zudem ein relevanter Sachverhalt zugrunde. Für die Registrierung in der geheimen EASy GS reicht dagegen bereits ein Verdacht, eine sogenannte Individualprognose.