1946 herrschte nach dem Krieg eine Hungersnot. Kinder werden im Juni 1946 in einem Lokal in Dortmund mit einer warmen Mahlzeit versorgt, die das Schwedische Rote Kreuz täglich an rund 15.000 Dortmunder Kinder ausgibt. Außerdem erhielt Deutschland 210 Tonnen Kleidungsstücke, die von der Organisation zuvor in ganz Schweden für notleidende Kinder in Europa gesammelt wurden.