Islamischer Religionsunterricht : Mehr Islamverbände nehmen Einfluss

Düsseldorf Opposition will Gesetzesnovelle für islamischen Religionsunterricht nachbessern.

Auf den islamischen Religionsunterricht an nordrhein-westfälischen Schulen sollen nach dem Willen der Landesregierung künftig mehr Islamverbände Einfluss nehmen als bisher. Jede islamische Organisation, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehe und mit dem Land einen öffentlich-rechtlichen Vertrag abschließe, könne in die geplante Kommission aufgenommen werden, heißt es in der Gesetzesnovelle. Damit werde der Vielfalt des Islam besser Rechnung getragen als bisher. Jeder Verband entsendet ein Mitglied in die Kommission, dem die Landesregierung zustimmen muss, und erhält eine Stimme. Aufgabe des Gremiums ist es, über Unterrichtsinhalte zu beraten ebenso wie über Lehrbefähigungen.