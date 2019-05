Ausstieg aus der Braunkohle : Bürgermeister fordern mehr Mitspracherecht

Braunkohlebagger im Tagebau Garzweiler in Jüchen - Dort soll die nächste Bürgermeisterkonferenz stattfinden. Foto: dpa/Oliver Berg

Eschweiler 19 Bürgermeister aus dem Kerngebiet des Rheinischen Reviers haben ein gemeinsames Positionspapier zur Zukunft ihrer Region nach dem Ausstieg aus der Braunkohle vorgestellt. In dem Papier fordern sie mehr Mitspracherecht bei der Verteilung der Fördermittel.

„Das Kernrevier sind wir!“ - 19 Bürgermeister von Kommunen an Tagebauen und Kraftwerksstandorten sind am Montag in Eschweiler zusammengekommen, um mit einem gemeinsamen Positionspapier ihre Forderungen im Rahmen des Strukturwandels nach dem Braunkohleausstieg zu kommunizieren.