Nach Kindesmissbrauch auf dem Campingplatz : Fall Lügde: Jugendämter reformieren

Düsseldorf NRW-Familienminister kündigt ein umfassendes Konzept für Juni an.

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) zieht erste Lehren aus dem Fall des mutmaßlich tausendfachen Kindesmissbrauchs in Lügde. Künftig solle das Jugendamt am Wohnsitz der Pflegefamilie der Unterbringung eines Kindes verbindlich zustimmen müssen, schlug Stamp am Donnerstag im Landtag vor. Im Fall des auf einem Campingplatz in Lügde missbrauchten Mädchens sei hingegen das Jugendamt am Wohnort der Mutter federführend gewesen. Ein umfassendes Konzept zur Reform der Zuständigkeiten im Kinder- und Jugendschutz, zur Ausweitung der Prävention und Einführung von Standards kündigte Stamp für den Monat Juni an.