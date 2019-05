Düsseldorf : Ministerin: „Spionagekameras unter dem Rock platziert“

Wer Frauen unter den Rock fotografiert, muss in England und Wales mit bis zu zwei Jahren Haft rechnen. In Deutschland ist dies bisher straffrei. Foto: Jane Barlow/PA Wire/dpa. Foto: dpa/Jane Barlow

Düsseldorf In NRW gibt es immer mehr Fälle, in denen Frauen ohne ihr Wissen unter dem Rock fotografiert werden. Die bei diesem sogenannten Upskirting entstehenden Aufnahmen werden nach Angaben der Landesregierung nicht selten auf pornografischen Internetseiten hochgeladen.

„Die Täter verwenden nicht nur Smartphones, sondern auch Miniatur-Spionagekameras, die auf den Schuhen befestigt und damit noch unauffälliger unter dem Rock platziert werden können“, sagte NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Donnerstag im Landtag. Die Übergriffe erfolgten aus sexuellen Motiven, zum anderen dienten sie „der Ausübung von pervertierten Machtansprüchen“. Zwar seien die betroffenen Frauen nicht auf allen Fotos identifizierbar. „Die verabscheuungswürdige Praxis verletzt gleichwohl die Opfer in ihrer sexuellen Selbstbestimmung, ihrem Recht auf Privatsphäre sowie der Unantastbarkeit ihrer Würde“, so Scharrenbach.