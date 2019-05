Smartphone am Steuer : Bestraft die Handy-Sünder endlich härter!

Eine Frau sitzt in Düsseldorf im Auto am Steuer und liest Nachrichten auf ihrem Smartphone (Archivfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Meinung Düsseldorf Jeden Tag passieren Autounfälle, weil die Fahrer abgelenkt sind. Von Anrufen, Whatsapp, SMS oder Musikwünschen. Das ist zu gefährlich, als dass es nur 100 Euro kosten sollte.

Der nordrhein-westfälische Innenminister ist für seine öffentlichkeitswirksamen Hauruck-Aktionen bekannt. Ob gegen Clankriminalität, Islamisten oder, wie am Mittwoch, Handynutzer am Steuer – Herbert Reul widmet diesen Feldern gern ganze Aktionstage. Das kann man belächeln. Aber der CDU-Politiker trifft damit zielsicher die richtigen Themen und damit einen Nerv.

Und das ist einfach irre gefährlich. Daran erinnern Schilder an Autobahnen, auf denen „Tipp, Tipp, Tod“ steht. Daran erinnern Autofahrer, deren Blick auf den Schoß gerichtet ist und die deswegen Schlangenlinien fahren. Von dem kurzen Blick auf das Display bis zum Unfall ist es nicht sehr weit. Das müsste eigentlich allen Verkehrsteilnehmern bekannt sein. Wenn man sich aber auf deutschen Straßen so umsieht, dann scheint es den allermeisten ziemlich egal zu sein.

Autofahrer telefonieren mit dem Handy in der Hand, tippen Nachrichten, durchsuchen Playlisten für gute Musik. Es ist richtig und wichtig, dass der Staat mit Schildern auf der Autobahn auf die Gefahr Handy am Steuer hinweist. Es ist richtig und wichtig, dass die NRW-Polizei einen Aktionstag dazu veranstaltet. Aber das genügt leider nicht.

Die Strafen für die Handynutzung müssen drastisch erhöht werden. Seit Ende 2017 müssen Sünder mit 100 Euro Strafe und einem Punkt in Flensburg rechnen. Das ist viel zu wenig. In Estland werden bis zu 400 Euro fällig, in den Niederlanden immerhin 230 Euro. Was spricht eigentlich dagegen, in Deutschland auf 500 Euro zu gehen? Wer das nicht bezahlen will, sollte das Handy einfach während der Fahrt ins Handschuhfach legen. Das ist günstiger – und schützt Menschenleben.