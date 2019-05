Vermeintlicher Sozialbetrug : Verwirrung um fälschungssichere Schülerausweise in NRW

Düsseldorf Kommunalministerin Ina Scharrenbach greift eine vermeintliche Forderung einiger Städte auf – die wissen allerdings gar nichts davon.

Die NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) hat mit einer Äußerung zu fälschungssicheren Schülerausweisen für Verwirrung bei Kommunen gesorgt. Mehrere Medien hatten am Donnerstag ein Zitat der Ministerin verbreitet: „Kommunen aus dem Ruhrgebiet wie Duisburg und Gelsenkirchen wünschen die Einführung von fälschungssicheren Schülerausweisen. Die Landesregierung prüft das und steht dem Wunsch aufgeschlossen gegenüber.“ Den Grund dafür lieferte sie auch: „Städte berichten von Versuchen von Zuwanderern aus Südosteuropa mit kopierten und gefälschten Schülerausweisen und Schulbescheinigungen Kindergeld für Kinder zu beantragen, die gar nicht in NRW leben.“

EU-Bürger können, wenn sie in Deutschland wohnen, Kindergeld für ihre Kinder beantragen. Schülerausweise und Schulbescheinigungen sind dabei allerdings nur bedingt von Nutzen. Ein Antrag muss bei der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit gestellt werden. Um die Existenz des Kindes nachzuweisen, ist eine Geburtsurkunde oder ein anderes amtliches Dokument nötig. Eine Schulbescheinigung ist nur dann nötig, wenn das Kind das 18. Lebensjahr erreicht hat, um zu belegen, dass es weiterhin zur Schule geht. Aus Sicht eines EU-Ausländers wäre es nicht nötig, mit einer Bescheinigung vorzutäuschen, dass sein Kind in Deutschland wohnt. Denn Kindergeld kann er in Deutschland auch beantragen, wenn das Kind in der Heimat lebt.