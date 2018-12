Zukunft wieder offen: Gericht kippt Urteil zum Islam-Unterricht in NRW

Münster Die Zukunft des islamischen Religionsunterrichts in Nordrhein-Westfalen ist nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig wieder offen.

Zudem läuft mit Ende dieses Schuljahres eine Übergangsregelung aus, mit der seit 2012 in NRW islamischer Religionsunterricht in deutscher Sprache und mit in Deutschland ausgebildeten Lehrkräften schrittweise eingeführt wurde. Die Landesregierung arbeite „bereits intensiv an der Zukunft des islamischen Religionsunterrichts“, teilte eine Sprecherin des Schulministeriums am Donnerstag mit.