Corona in NRW : Wüst fordert Bund-Länder-Abstimmung „am besten schon morgen“

Exklusiv Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst fordert zügige, deutschlandweite Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Angesichts der neuen Omikron-Variante dürfe man keine Zeit verlieren.

„Das Virus kennt keine Regierungspause, deswegen braucht es neben wirksamen Maßnahmen in den Ländern auch dringend ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen in zentralen Fragen. Einheitliche Standards für deutliche Kontaktreduzierungen, die Vorbereitung einer allgemeinen Impflicht, das Bereitstellen von Wirtschaftshilfen für mögliche weitere Einschränkungen und die Einrichtung des neuen Krisenstabes beim Bund - all das müssen Bund und Länder dringend gemeinsam besprechen.” Man könne nicht warten bis ein neuer Kanzler gewählt werde. „Daher braucht es diese Abstimmung in den nächsten Tagen, am besten schon morgen.”