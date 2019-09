245.000 Menschen im August betroffen : Zahl der Langzeitarbeitslosen in NRW sinkt

Düsseldorf In NRW waren im August 245.000 Menschen als langzeitarbeitslos gemeldet – 8,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Vor allem im Ruhrgebiet sank die Zahl derer, die ein Jahr oder länger keine Arbeit hatten.

Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erklärte diese Entwicklung mit der Einführung des Teilhabechancengesetzes, das die Landesregierung gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit seit Januar umsetzt. In diesem Jahr wollen die Jobcenter in NRW bis zu 15.000 sozialversicherungspflichtige Jobs fördern, 8700 dieser Stellen seien bereits besetzt.

Auch in Zukunft werde das Ministerium die Umsetzung des Gesetzes mit den Arbeitsmarktpartnern begleiten, sagte Laumann. Er appellierte zugleich an Arbeitgeber, Betroffene und Jobcenter, die vorhandenen Fördermöglichkeiten zu nutzen. „Nur so können wir unser Ziel, mehr langzeitarbeitslose Menschen in Arbeit zu bringen, erreichen“, betonte der Minister.