Arbeitsmarkt Kreis Viersen : Starthilfe für Langzeitarbeitslose

Wie Ulrich Krick ist Jürgen Hinze bei Dietermann Guss in Viersen-Dülken beschäftigt. Vorher hatte er unter anderem Gelegenheitsjobs. . Foto: Nadine Fischer

Kreis Viersen Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Viersen, die seit einem Jahr oder länger ohne Festanstellung sind, sinkt. In einem Wettbewerb kürte das Jobcenter jetzt Unternehmen, die Betroffenen eine Chance geben.

Mit dem Vorschlaghammer klopft Jürgen Hinze steinharte Sandbrocken aus einem halbfertigen Alu-Gussteil. „Das ist Knochenarbeit“, sagt der 57-Jährige. Aber egal, Hauptsache, endlich wieder einen festen Job haben – „man weiß wieder, wofür man morgens früh aufsteht“. Der Dülkener ist einer von acht ehemaligen Langzeitarbeitslosen, die in Vollzeit beim Familienunternehmen Dietermann Guss in Viersen-Dülken beschäftigt sind. Die Jury eines Wettbewerbs des Jobcenters Kreis Viersen hat den Betrieb gerade erst ausgezeichnet, weil er schon mehrfach Langzeitarbeitslosen eine Chance gegeben hat. Unternehmen wie Dietermann tragen dazu bei, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Kreis seit einigen Jahren sinkt.

Als langzeitarbeitslos gilt, wer für mindestens ein Jahr ohne Festanstellung ist. Im März 2019 gab es im Kreis Viersen nach Angaben der Agentur für Arbeit 3367 Langzeitarbeitslose, im März 2018 waren es 3880, im März 2017 noch 4191. Mit dem Wettbewerb „Aufbruch 2019“ richtete sich das Jobcenter an Betriebe, die bewusst Langzeitarbeitslosen einen Wiedereinstieg ins Berufsleben ermöglichen wollen. Nun gehe es darum, die Arbeitgeber weiter für die Thematik zu sensibilisieren, sagt Geschäftsführer Franz-Josef Schmitz. „Schließlich stecken auch in den Langzeitleistungsbeziehern Kompetenzen, die auf dem Arbeitsmarkt benötigt werden und dem Fachkräftemangel entgegenwirken.“ Aus zehn von rund 300 Unternehmen wählte zuletzt eine Jury aus Vertretern der Wirtschaft, Politik und verschiedener Verbände den Erst- bis Drittplatzierten.

Wie Gewinner Dietermann ist auch der Zweitplatzierte ein Arbeitgeber aus der Stadt Viersen: das Seniorenheim Notburgahaus. „In Zeiten des Fachkräftemangels und des generellen Personalmangels im Pflegesektor galt es, Wege zu finden, die auftretenden Engpässe zeitnah zu beheben“, sagt dessen Geschäftsführer Andreas Pleißner. Aktuell beschäftige das Haus vier ehemalige Langzeitarbeitslose als Pflegehilfskräfte, mit Verträgen über 50 bis 90 Prozent einer Vollzeitkraft – eine fünfte ehemalige Langzeitarbeitslose habe jetzt dort eine Ausbildung zur Altenpflegerin begonnen. Monika Schmitz ist seit dem 1. Dezember im Notburgahaus als Pflegehelferin in Teilzeit angestellt, vorerst befristet für ein Jahr. Sie hilft Senioren beim Anziehen, reicht ihnen das Essen an, wäscht sie. „Ich mache meine Arbeit gerne“, sagt die 45-Jährige. Nach ihrem Schulabschluss habe sie eine Lehre zur Hauswirtschaftshelferin gemacht, es folgten Gelegenheitsjobs auf 450-Euro-Basis, zum Beispiel in Privathaushalten. „Ich war eigentlich immer Leistungsbezieherin beim Jobcenter“, erzählt die Viersenerin. Auch jetzt noch ist sie monatlich auf einen Zuschuss angewiesen.